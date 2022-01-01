Imenik podjetij
Vanguard
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Vanguard Plače

Plače Vanguard se gibljejo od $50,250 skupnega letnega nadomestila za Uspeh strank na spodnjem koncu do $348,250 za Poslovne operacije na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Vanguard. Zadnja posodobitev: 9/7/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

Podatkovni znanstvenik
TS02 $132K
TS03 $173K
Vodja izdelkov
Median $142K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Oblikovalec izdelkov
Median $120K

UX oblikovalec

Podatkovni analitik
TS02 $133K
TS03 $153K
Vodja projekta
Median $128K
Vodja programskega inženiringa
Median $195K
Računovodja
Median $103K

Tehnični računovodja

UX raziskovalec
Median $128K
Finančni analitik
Median $85K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $115K
Trženje
Median $189K
Arhitekt rešitev
Median $200K

Arhitekt podatkov

Cloud Security Architect

Vodja tehniškega programa
Median $200K
Poslovne operacije
$348K
Poslovni analitik
$144K
Služba za stranke
$137K
Uspeh strank
$50.3K
Človeški viri
$74.2K
Pravni oddelek
$101K
Svetovalni upravni strokovnjak
$249K
Trženjske operacije
$131K
Vodja programa
$216K
Prodaja
$55.7K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Vanguard คือ Poslovne operacije at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $348,250 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Vanguard คือ $134,989

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Vanguard

Povezana podjetja

  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Fidelity Investments
  • Bankers Healthcare Group
  • Prime Trust
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri