Fidelity Investments Plače

Plače Fidelity Investments se gibljejo od $7,960 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $446,667 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Fidelity Investments. Zadnja posodobitev: 9/6/2025

$160K

Programski inženir
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Mobilni programski inženir

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

Produkcijski programski inženir

DevOps inženir

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Kripto inženir

Sistemski inženir

Podatkovni znanstvenik
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Vodja izdelkov
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Vodja programskega inženiringa
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Poslovni analitik
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Informacijski tehnolog (IT)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Arhitekt rešitev
L6 $166K
L7 $233K

Arhitekt podatkov

Oblačni arhitekt

Cloud Security Architect

Finančni analitik
L3 $69.6K
L6 $138K
Služba za stranke
Median $60K
Oblikovalec izdelkov
L4 $105K
L5 $140K

UX oblikovalec

Podatkovni analitik
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Svetovalni upravni strokovnjak
Median $160K
Vodja projekta
Median $163K
Vodja podatkovne znanosti
Median $250K
Trženje
Median $155K
Vodja programa
Median $192K
Analitik kibernetske varnosti
Median $138K
Prodaja
Median $96K
UX raziskovalec
Median $240K
Aktuar
Median $135K
Vodja tehniškega programa
Median $98K
Tveganostni kapitalist
Median $185K

Principal

Računovodja
$102K

Tehnični računovodja

Administrativni asistent
$60.2K
Poslovne operacije
$69.2K
Elektroinženir
$398K
Človeški viri
$8K
Vodja oblikovanja izdelkov
$234K
Kadrovik
$70.4K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Fidelity Investments so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Die bestbezahlte Position bei Fidelity Investments ist Programski inženir at the L9|VP Software Engineering level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $446,667.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Fidelity Investments beträgt $157,072.

