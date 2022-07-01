Adresár spoločností
Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management Platy

Platy Voloridge Investment Management sa pohybujú od $78,499 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $489,600 pre Manažér dátovej vedy na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Voloridge Investment Management. Posledná aktualizácia: 10/17/2025

Softvérový inžinier
Median $200K
Dátový analytik
$78.5K
Manažér dátovej vedy
$490K

Dátový vedec
$248K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Voloridge Investment Management predstavuje Manažér dátovej vedy at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $489,600. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Voloridge Investment Management je $224,176.

