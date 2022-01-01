Adresár spoločností
Snap Platy

Platy Snap sa pohybujú od $61,215 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dôvera a bezpečnosť na spodnej hranici až po $1,472,985 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Snap. Posledná aktualizácia: 9/6/2025

$160K

Softvérový inžinier
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Produkčný softvérový inžinier

Bezpečnostný softvérový inžinier

Softvérový inžinier virtuálnej reality

Výskumný vedec

Dátový vedec
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Produktový manažér
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Manažér softvérového inžinierstva
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Manažér technických programov
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Predaj
Median $235K

Účtový manažér

Správca účtov

Produktový dizajnér
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX dizajnér

Nábor zamestnancov
L3 $146K
L4 $162K

Technický náborár

Marketing
L3 $182K
L4 $251K

Manažér produktového marketingu

Manažér programov
Median $260K
Účtovník
Median $150K

Technický účtovník

Informačný technológ (IT)
Median $165K
Strojný inžinier
Median $352K
Obchodný analytik
$90.5K
Obchodný rozvoj
$304K
Operácie zákazníckeho servisu
$79.9K
Dátový analytik
$144K
Manažér dátovej vedy
$302K
Finančný analytik
$234K
Hardvérový inžinier
$144K
Právne
$120K
Manažérsky konzultant
$377K
Marketingové operácie
$176K
Optický inžinier
$527K
Manažér partnerov
$643K
Manažér produktového dizajnu
$570K
Projektový manažér
$98K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$159K
Dôvera a bezpečnosť
$61.2K
Harmonogram Vestingu

100%

ROK 1

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 1-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 100% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.33% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.77% mesačne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.77% mesačne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.77% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ROK 1

33%

ROK 2

13%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 54% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (4.50% mesačne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.75% mesačne)

  • 13% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (1.08% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Často kladené otázky

The highest paying role reported at Snap is Manažér softvérového inžinierstva at the L8 level with a yearly total compensation of $1,472,985. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Snap is $302,575.

Ďalšie zdroje