Coinbase Platy

Platy Coinbase sa pohybujú od $69,345 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $1,186,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Coinbase. Posledná aktualizácia: 9/5/2025

$160K

Softvérový inžinier
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Frontend softvérový inžinier

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Krypto inžinier

Produktový manažér
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Produktový dizajnér
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Dizajnér interakcií

UX dizajnér

Dátový vedec
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Manažér technických programov
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Manažér softvérového inžinierstva
M6 $560K
M7 $772K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Ľudské zdroje
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Marketing
IC5 $200K
IC6 $270K

Manažér produktového marketingu

Manažér programov
IC4 $163K
IC5 $193K
Projektový manažér
IC5 $213K
IC6 $346K
Finančný analytik
Median $214K
Dátový analytik
Median $175K
Obchodný rozvoj
Median $477K
Právne
Median $526K
Informačný technológ (IT)
Median $240K
Manažér dátovej vedy
Median $380K
Administratívny asistent
$143K
Obchodné operácie
$200K
Obchodný analytik
$263K
Zákaznícky servis
$69.3K
Operácie zákazníckeho servisu
$135K
Úspech zákazníka
$352K
Manažérsky konzultant
$335K
Marketingové operácie
$550K
Nábor zamestnancov
$228K
Predaj
$213K
Architekt riešení
$219K

Dátový architekt

Cloud Security Architect

UX výskumník
Median $262K
Harmonogram Vestingu

100%

ROK 1

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Coinbase podliehajú RSUs 1-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 100% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% štvrťročne)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Coinbase podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Často kladené otázky

El puesto mejor pagado reportado en Coinbase es Softvérový inžinier at the IC8 level con una compensación total anual de $1,186,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Coinbase es $268,745.

