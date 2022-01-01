Adresár spoločností
Treasure Data Platy

Platy Treasure Data sa pohybujú od $75,750 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér technických programov na spodnej hranici až po $225,000 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Treasure Data. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Softvérový inžinier
Median $195K
Produktový manažér
Median $225K
Dátový analytik
$81.6K

Dátový vedec
$111K
Marketing
$222K
Produktový dizajnér
$145K
Predaj
$205K
Predajný inžinier
$102K
Manažér softvérového inžinierstva
$208K
Architekt riešení
$121K
Technical Account Manager
$173K
Manažér technických programov
$75.7K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Treasure Data predstavuje Produktový manažér s ročnou celkovou odmenou $225,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Treasure Data je $159,293.

Ďalšie zdroje