Docker Platy

Platy Docker sa pohybujú od $104,475 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $499,988 pre Produktový dizajnér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Docker. Posledná aktualizácia: 9/12/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $262K
Predajný inžinier
Median $280K
Obchodné operácie
$114K

Zákaznícky servis
$104K
Marketing
$176K
Produktový dizajnér
$500K
Produktový manažér
$162K
Predaj
$185K
Manažér softvérového inžinierstva
$250K
Architekt riešení
$202K
Často kladené otázky

Die bestbezahlte Position bei Docker ist Produktový dizajnér at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $499,988. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Docker beträgt $193,633.

