Proofpoint Platy

Platy Proofpoint sa pohybujú od $72,436 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $543,150 pre Marketing na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Proofpoint. Posledná aktualizácia: 9/17/2025

$160K

Softvérový inžinier
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Účtovník
Median $134K
Manažér dátovej vedy
Median $420K

Produktový manažér
Median $225K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $394K
Predaj
Median $142K
Obchodný analytik
$79.6K
Dátový vedec
$72.4K
Finančný analytik
$112K
Ľudské zdroje
$169K
Informačný technológ (IT)
$265K
Marketing
$543K
Produktový dizajnér
$134K
Nábor zamestnancov
$154K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$127K
Manažér technických programov
$186K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Proofpoint podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Proofpoint predstavuje Marketing at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $543,150. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Proofpoint je $169,150.

