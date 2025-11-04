Adresár spoločností
ThoughtSpot
Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in India v ThoughtSpot dosahuje ₹6.78M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ThoughtSpot. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Mediánový balík
ThoughtSpot
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹6.78M
Úroveň
Senior
Základný plat
₹6.78M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
8 Roky
Aké sú kariérne úrovne v ThoughtSpot?
+₹5.02M
+₹7.71M
+₹1.73M
+₹3.03M
+₹1.91M
Najnovšie odoslané platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti ThoughtSpot podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v ThoughtSpot in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹12,127,019. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ThoughtSpot pre pozíciu Produktový manažér in India je ₹7,753,384.

