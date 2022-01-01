Adresár spoločností
ThoughtSpot
ThoughtSpot Platy

Platy ThoughtSpot sa pohybujú od $12,271 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Recruiter na spodnej hranici až po $326,625 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ThoughtSpot. Posledná aktualizácia: 11/16/2025

Softvérový inžinier
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Marketing
Median $148K
Business analytik
$213K

Korporátny rozvoj
$159K
Dátový vedec
$133K
IT špecialista
$49.8K
Produktový dizajnér
$30.9K
Produktový manažér
$110K
Recruiter
$12.3K
Predaj
$327K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$107K
Manažér softvérového inžinierstva
$152K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti ThoughtSpot podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v ThoughtSpot predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $326,625. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ThoughtSpot je $108,845.

