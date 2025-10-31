Adresár spoločností
StockX
StockX Manažér softvérového inžinierstva Platy

Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in United States v StockX dosahuje $230K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky StockX. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
StockX
Senior Software Engineering Manager
Detroit, MI
Celkom za rok
$230K
Úroveň
Senior Software Engineering Manager
Základný plat
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
12 Roky
Aké sú kariérne úrovne v StockX?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti StockX podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v StockX in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $505,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v StockX pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United States je $210,000.

