Drizly
Drizly Platy

Platový rozsah Drizly sa pohybuje od $132,660 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový vedec na spodnom konci do $351,750 pre Manažér dátovej vedy na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Drizly. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $170K
Produktový manažér
Median $225K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $261K

Manažér dátovej vedy
$352K
Dátový vedec
$133K
Marketingové operácie
$246K
Produktový dizajnér
$162K
Predaj
$234K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Drizly je Manažér dátovej vedy at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $351,750. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Drizly je $229,413.

