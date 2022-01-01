StockX Platy

Platy StockX sa pohybujú od $85,570 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $472,625 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov StockX. Posledná aktualizácia: 10/15/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti StockX podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
