StockX
StockX Platy

Platy StockX sa pohybujú od $85,570 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $472,625 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov StockX. Posledná aktualizácia: 10/15/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $174K
Produktový manažér
Median $165K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $230K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Dátový vedec
$473K
Marketing
$106K
Produktový dizajnér
$85.6K
Manažér technických programov
$169K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti StockX podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v StockX predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $472,625. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v StockX je $169,150.

