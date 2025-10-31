Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v StockX sa pohybuje od $236K za year pre Senior Software Engineer do $257K za year pre Technical Lead. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $174K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky StockX. Posledná aktualizácia: 10/31/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti StockX podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)