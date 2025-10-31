Adresár spoločností
StockX
StockX Dátový vedec Platy

Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in United States v StockX sa pohybuje od $404K do $565K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky StockX. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Priemerná celková odmena

$437K - $508K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$404K$437K$508K$565K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti StockX podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v StockX in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $565,250. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v StockX pre pozíciu Dátový vedec in United States je $403,750.

