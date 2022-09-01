Adresár spoločností
Stats Perform
Stats Perform Platy

Platy Stats Perform sa pohybujú od $34,667 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Informačný technológ (IT) na spodnej hranici až po $135,675 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Stats Perform. Posledná aktualizácia: 9/9/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $54.6K
Informačný technológ (IT)
$34.7K
Produktový manažér
$136K

Často kladené otázky

The highest paying role reported at Stats Perform is Produktový manažér at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $135,675. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Stats Perform is $54,571.

Ďalšie zdroje