Shortcut Platy

Platy Shortcut sa pohybujú od $83,018 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $231,150 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Shortcut. Posledná aktualizácia: 9/19/2025

$160K

Produktový dizajnér
$83K
Softvérový inžinier
$231K
Architekt riešení
$85.4K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Shortcut predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $231,150. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Shortcut je $85,425.

