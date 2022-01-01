Roblox Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah Roblox sa pohybuje od $19,386 v celkovej kompenzácii ročne pre Grafický dizajnér na spodnom konci do $1,200,556 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Roblox. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Produkčný softvérový inžinier

Bezpečnostný softvérový inžinier

Inžinier spoľahlivosti webových stránok

Softvérový inžinier videohier

Produktový manažér
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Personálny nábor
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Technický náborový špecialista

Produktový dizajnér
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

UX dizajnér

Dátový vedec
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Manažér softvérového inžinierstva
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Finančný analytik
Median $185K
Marketing
Median $260K
Administratívny asistent
$141K
Obchodný analytik
$161K
Manažér dátovej vedy
$564K
Grafický dizajnér
$19.4K
Ľudské zdroje
$281K
Informatik (IT)
$275K
Manažér produktového dizajnu
$467K
Manažér programu
$296K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$318K
Technický manažér programu
$274K
Technický writer
$191K
Dôvera a bezpečnosť
$228K
Rizikový kapitálový investor
$653K
Plán nadobudnutia práv

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Roblox podliehajú RSUs 3-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 33% nadobúda sa v 1st-ROK (8.25% štvrťročne)

  • 33% nadobúda sa v 2nd-ROK (8.25% štvrťročne)

  • 33% nadobúda sa v 3rd-ROK (8.25% štvrťročne)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Roblox podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Roblox je Softvérový inžinier at the TD1 level s ročnou celkovou kompenzáciou $1,200,556. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Roblox je $332,693.

