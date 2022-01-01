Adresár spoločností
Shopify
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Shopify Platy

Platy Shopify sa pohybujú od $40,655 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $367,054 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Shopify. Posledná aktualizácia: 9/19/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Mobilný softvérový inžinier

Frontend softvérový inžinier

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Dátový vedec
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Produktový manažér
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produktový dizajnér
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX dizajnér

Marketing
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Manažér softvérového inžinierstva
L7 $264K
L8 $367K
Zákaznícky servis
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Manažér dátovej vedy
L7 $221K
L8 $279K
Finančný analytik
L5 $90.4K
L6 $121K
Obchodný analytik
Median $97.9K
Predajný inžinier
Median $151K
Obchodné operácie
Median $350K
Marketingové operácie
Median $102K
Nábor zamestnancov
Median $130K
Architekt riešení
Median $105K

Dátový architekt

Architekt cloudovej bezpečnosti

Manažér obchodných operácií
Median $106K
Ľudské zdroje
Median $90K
Predaj
Median $87.4K
Manažér technických programov
Median $276K
Technický pisateľ
Median $66.7K
Obchodný rozvoj
Median $326K
Manažér produktového dizajnu
Median $315K
Manažér programov
Median $150K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $109K
Účtovník
$89.6K
Administratívny asistent
$41K
Šéf štábu
$109K
Copywriter
$52.6K
Dátový analytik
$164K
Grafický dizajnér
$149K
Informačný technológ (IT)
$104K
Manažérsky konzultant
$241K
Projektový manažér
$69.6K
UX výskumník
Median $100K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Shopify podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.25% štvrťročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.25% štvrťročne)

100%

ROK 1

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Shopify podliehajú RSUs 1-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 100% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (100.00% ročne)

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Shopify podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.25% štvrťročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.25% štvrťročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.25% štvrťročne)

Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Shopifyで報告されている最高給与の職種はManažér softvérového inžinierstva at the L8 levelで、年間総報酬は$367,054です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Shopifyで報告されている年間総報酬の中央値は$115,356です。

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Shopify

Súvisiace spoločnosti

  • HPE
  • Synopsys
  • AMD
  • Guidewire Software
  • BigCommerce
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje