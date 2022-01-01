Adresár spoločností
Synopsys
Synopsys Platy

Platy Synopsys sa pohybujú od $21,220 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Technický pisateľ na spodnej hranici až po $413,667 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Synopsys. Posledná aktualizácia: 9/16/2025

$160K

Hardvérový inžinier
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASIC inžinier

SoC inžinier

FPGA inžinier

Softvérový inžinier
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Výskumný vedec

Produktový manažér
69 $284K
100 $343K

Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $121K
Manažér softvérového inžinierstva
69 $317K
100 $414K
Architekt riešení
Median $310K

Dátový architekt

Architekt cloudovej bezpečnosti

Manažér technických programov
Median $45.5K
Elektrotechnický inžinier
Median $326K
Produktový dizajnér
Median $145K
Manažér produktového dizajnu
Median $330K
Dátový vedec
Median $154K
Predaj
Median $331K
Manažér programov
Median $357K
Obchodný analytik
$140K
Zákaznícky servis
$87.1K
Úspech zákazníka
$90.5K
Dátový analytik
$45.2K
Manažér dátovej vedy
$159K
Finančný analytik
$151K
Ľudské zdroje
$270K
Informačný technológ (IT)
$34.6K
Manažérsky konzultant
$257K
Marketing
$175K
Strojný inžinier
$39.9K
Projektový manažér
$146K
Predajný inžinier
$120K
Technický pisateľ
$21.2K
UX výskumník
$193K
Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Synopsys podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Synopsys predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the 100 level s ročnou celkovou odmenou $413,667. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Synopsys je $166,156.

