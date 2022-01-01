Adresár spoločností
Guidewire Software Platy

Platy Guidewire Software sa pohybujú od $16,768 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $371,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Guidewire Software. Posledná aktualizácia: 10/19/2025

Softvérový inžinier
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový vedec
Median $256K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $371K

Architekt riešení
Median $230K

Data Architect

Nábor zamestnancov
Median $122K
Predaj
Median $313K
Manažér technických programov
Median $204K
Účtovník
$263K
Dátový analytik
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Marketing
$231K
Operácie ľudských zdrojov
$277K
Produktový dizajnér
$193K
Produktový manažér
$137K
Manažér programov
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

24%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Guidewire Software podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 24% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.00% štvrťročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Guidewire Software predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $371,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Guidewire Software je $218,891.

