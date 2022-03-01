Adresár Spoločností
Ryanair
Ryanair Platy

Platový rozsah Ryanair sa pohybuje od $23,880 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový dizajnér na spodnom konci do $140,295 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ryanair. Naposledy aktualizované: 8/14/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $56.4K
Personálny nábor
Median $41K
Obchodný analytik
$34.7K

Dátový vedec
$34K
Produktový dizajnér
$23.9K
Produktový manažér
$140K
Prevádzkové príjmy
$76.3K
Architekt riešení
$107K
FAQ

The highest paying role reported at Ryanair is Produktový manažér at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $140,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ryanair is $48,739.

