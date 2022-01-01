Adresár spoločností
Pluralsight
Pluralsight Platy

Platy Pluralsight sa pohybujú od $62,559 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér softvérového inžinierstva na spodnej hranici až po $425,850 pre Úspech zákazníka na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Pluralsight. Posledná aktualizácia: 11/28/2025

Softvérový inžinier
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Dátový vedec
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Business analytik
Median $86K
Úspech zákazníka
$426K
IT špecialista
$80K
Marketingové operácie
$102K
Manažér produktového dizajnu
$241K
Projektový manažér
$87.1K
Predaj
Median $125K
Predajný inžinier
$136K
Manažér softvérového inžinierstva
$62.6K
Architekt riešení
$136K
Technický programový manažér
$116K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Pluralsight podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Pluralsight predstavuje Úspech zákazníka at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $425,850. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Pluralsight je $135,675.

Ďalšie zdroje

