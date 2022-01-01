Adresár spoločností
VTS
VTS Platy

Platy VTS sa pohybujú od $88,200 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Business analytik na spodnej hranici až po $850,944 pre Recruiter na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov VTS. Posledná aktualizácia: 11/13/2025

Softvérový inžinier
Median $115K

Full-Stack softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $155K
Produktový dizajnér
Median $92K

Produktový manažér
Median $116K
Business analytik
$88.2K
Zákaznícky servis
$118K
Úspech zákazníka
$179K
Dátový vedec
$161K
Hardvérový inžinier
$107K
Projektový manažér
$114K
Recruiter
$851K
Predaj
$189K
Predajný inžinier
$161K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$116K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti VTS podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v VTS predstavuje Recruiter at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $850,944. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v VTS je $116,920.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre VTS

