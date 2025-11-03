Adresár spoločností
Palo Alto Networks
  • Platy
  • Projektový manažér

  • Všetky platy Projektový manažér

Palo Alto Networks Projektový manažér Platy

Mediánový Projektový manažér kompenzačný balík in United States v Palo Alto Networks dosahuje $113K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Palo Alto Networks. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Mediánový balík
company icon
Palo Alto Networks
Project Coordinator
Dallas, TX
Celkom za rok
$113K
Úroveň
L7
Základný plat
$90K
Stock (/yr)
$13K
Bonus
$10K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Palo Alto Networks podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Palo Alto Networks podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Projektový manažér v Palo Alto Networks in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $401,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Palo Alto Networks pre pozíciu Projektový manažér in United States je $100,000.

