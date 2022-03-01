Adresár Spoločností
Platový rozsah MTS sa pohybuje od $13,866 v celkovej kompenzácii ročne pre Projektový manažér na spodnom konci do $83,421 pre Manažér dátovej vedy na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov MTS. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

Softvérový inžinier
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

iOS inžinier

Frontend softvérový inžinier

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

DevOps inžinier

Dátový vedec
Median $35K
Obchodný analytik
Median $30.6K

Dátový analytik
Median $14.7K
Produktový dizajnér
Median $30.4K
Produktový manažér
Median $48.4K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $66.7K
Projektový manažér
Median $13.9K
Manažér dátovej vedy
Median $83.4K
Administratívny asistent
$81.1K
Finančný analytik
$18.7K
Ľudské zdroje
$16.6K
Informatik (IT)
$57.3K
Manažérsky konzultant
$47.6K
Marketing
$27.3K
Manažér produktového dizajnu
$68.3K
Architekt riešení
$61.9K
Technický manažér programu
$44.5K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v MTS je Manažér dátovej vedy s ročnou celkovou kompenzáciou $83,421. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v MTS je $44,476.

