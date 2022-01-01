Adresár Spoločností
Platový rozsah BT sa pohybuje od $7,650 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový analytik na spodnom konci do $256,275 pre Predaj na hornom konci.

$160K

Softvérový inžinier
Median $20.3K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Informatik (IT)
Median $43.6K
Vedúci kancelárie
$88.3K

Zákaznícky servis
$29.2K
Dátový analytik
$7.7K
Manažér dátovej vedy
$47.8K
Dátový vedec
$17.5K
Finančný analytik
$88.3K
Hardvérový inžinier
$119K
Ľudské zdroje
$48.4K
Právne oddelenie
$184K
Marketing
$107K
Produktový dizajnér
$42.7K
Produktový manažér
$73.2K
Manažér programu
$113K
Projektový manažér
$9.4K
Predaj
$256K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$80.1K
Manažér softvérového inžinierstva
$61K
Architekt riešení
$52.3K

Dátový architekt

Technický manažér programu
$74.2K
Technický writer
$10.9K
UX výskumník
$81.5K
