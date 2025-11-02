Priemerné Zákaznícky servis celkové odmeňovanie in United States v Mercury sa pohybuje od $77K do $112K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mercury. Posledná aktualizácia: 11/2/2025
Priemerná celková odmena
V spoločnosti Mercury podliehajú RSUs 6-ročnému harmonogramu vestingu:
16.67% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (16.67% ročne)
16.67% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.67% ročne)
16.67% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (16.67% ročne)
16.67% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (16.67% ročne)
16.67% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (16.67% ročne)
16.67% nadobúda právoplatnosť v 6th-ROK (16.67% ročne)
7 years post-termination exercise window.