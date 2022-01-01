Adresár spoločností
Dropbox Platy

Platy Dropbox sa pohybujú od $85,576 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $884,238 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Dropbox. Posledná aktualizácia: 9/10/2025

$160K

Softvérový inžinier
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

Bezpečnostný softvérový inžinier

Produktový dizajnér
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Dizajnér interakcií

UX dizajnér

Produktový manažér
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Manažér softvérového inžinierstva
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Dátový vedec
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Marketing
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Manažér technických programov
IC3 $253K
IC4 $314K
Nábor zamestnancov
IC3 $154K
IC4 $212K
UX výskumník
Median $240K
Manažér produktového dizajnu
Median $426K
Manažér programov
Median $157K
Predaj
Median $180K
Architekt riešení
Median $171K

Dátový architekt

Architekt cloudovej bezpečnosti

Administratívny asistent
$104K
Obchodné operácie
$191K
Manažér obchodných operácií
$151K
Obchodný analytik
$198K
Obchodný rozvoj
$428K
Šéf štábu
$111K
Korporátny rozvoj
$134K
Zákaznícky servis
$85.6K
Dátový analytik
$197K
Manažér dátovej vedy
$667K
Finančný analytik
$96.5K
Grafický dizajnér
$222K
Hardvérový inžinier
$308K
Ľudské zdroje
$343K
Informačný technológ (IT)
$145K
Právne
$196K
Marketingové operácie
$180K
Manažér partnerov
$98.6K
Predajný inžinier
$365K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$319K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Dropbox podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Dropbox predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the M6 level s ročnou celkovou odmenou $884,238. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Dropbox je $242,822.

