Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v F5 Networks sa pohybuje od $131K za year pre Software Engineer 1 do $354K za year pre Architect. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $178K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky F5 Networks. Posledná aktualizácia: 9/21/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
$131K
$110K
$12.7K
$8.4K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$207K
$176K
$20.1K
$11.3K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti F5 Networks podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
