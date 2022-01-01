Adresár spoločností
Extreme Networks Platy

Platy Extreme Networks sa pohybujú od $103,530 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $243,775 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Extreme Networks. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Softvérový inžinier
P3 $104K
P4 $104K
Zákaznícky servis
$154K
Hardvérový inžinier
$114K

Marketing
$166K
Produktový dizajnér
$211K
Produktový manažér
$133K
Manažér programov
$176K
Predaj
$244K
Predajný inžinier
$192K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $195K
Manažér technických programov
$147K
