Citrix Platy

Platy Citrix sa pohybujú od $25,125 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $224,420 pre Manažér produktového dizajnu na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Citrix. Posledná aktualizácia: 10/17/2025

Softvérový inžinier
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Produktový manažér
Median $220K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $88.6K

Marketing
Median $182K
Architekt riešení
Median $123K

Cloud Architect

Obchodný analytik
$121K
Zákaznícky servis
$25.1K
Úspech zákazníka
$63.6K
Dátový analytik
$25.3K
Manažér dátovej vedy
$94.4K
Dátový vedec
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Manažérsky konzultant
$189K
Marketingové operácie
$111K
Produktový dizajnér
$180K
Manažér produktového dizajnu
$224K
Manažér programov
$148K
Predajný inžinier
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Manažér technických programov
$79.2K
Technický pisateľ
$28.2K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

33.33%

ROK 1

33.33%

ROK 2

33.33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Citrix podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.33% ročne)

  • 33.33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.33% ročne)

  • 33.33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.33% ročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Citrix predstavuje Manažér produktového dizajnu at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $224,420. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Citrix je $102,458.

