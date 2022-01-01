Adresár spoločností
Citrix
Hlavné poznatky
    • O spoločnosti

    Citrix Systems, Inc. is an American multinational software company that provides server, application and desktop virtualization, networking, software as a service, and cloud computing technologies.

    citrix.com
    Webstránka
    1989
    Rok založenia
    11,000
    Počet zamestnancov
    $1B-$10B
    Odhadované príjmy
    Sídlo

    Ďalšie zdroje