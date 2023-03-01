Adresár spoločností
City of Seattle
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

City of Seattle Platy

Platy City of Seattle sa pohybujú od $96,361 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér technických programov na spodnej hranici až po $201,000 pre Elektrotechnický inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov City of Seattle. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Informačný technológ (IT)
Median $135K
Manažér obchodných operácií
$172K
Obchodný analytik
$161K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Stavebný inžinier
$127K
Elektrotechnický inžinier
$201K
Manažér programov
$105K
Projektový manažér
$153K
Softvérový inžinier
$152K
Manažér technických programov
$96.4K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v City of Seattle predstavuje Elektrotechnický inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $201,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v City of Seattle je $152,235.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre City of Seattle

Súvisiace spoločnosti

  • Uber
  • Apple
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • DoorDash
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje