Priemerné IT špecialista celkové odmeňovanie v Centric Software sa pohybuje od €71.6K do €104K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Centric Software. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$94.9K - $108K
Germany
Bežný rozsah
Možný rozsah
$82.7K$94.9K$108K$120K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Centric Software?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu IT špecialista v Centric Software predstavuje ročnú celkovú odmenu €104,314. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Centric Software pre pozíciu IT špecialista je €71,606.

