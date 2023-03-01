Adresár Spoločností
Centric Software
Centric Software Platy

Platový rozsah Centric Software sa pohybuje od $101,570 v celkovej kompenzácii ročne pre Informatik (IT) na spodnom konci do $255,000 pre Architekt riešení na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Centric Software. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Produktový dizajnér
Median $150K
Softvérový inžinier
Median $123K
Informatik (IT)
$102K

Produktový manažér
$159K
Predaj
$174K
Architekt riešení
$255K
FAQ

The highest paying role reported at Centric Software is Architekt riešení at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $255,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Centric Software is $154,600.

