Airbnb

Airbnb Platy

Platy Airbnb sa pohybujú od $33,473 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný analytik na spodnej hranici až po $836,108 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Airbnb. Posledná aktualizácia: 9/4/2025

Logo spoločnosti Airbnb

$57K

Softvérový inžinier
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Android inžinier

Mobilný softvérový inžinier

Frontend softvérový inžinier

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Dátový vedec
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Produktový manažér
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Produktový dizajnér
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX dizajnér

Manažér softvérového inžinierstva
M1 $602K
M2 $765K
Nábor zamestnancov
G8 $189K
G9 $209K

Technický náborár

Manažér technických programov
L5 $349K
L6 $499K
Finančný analytik
Median $301K
Projektový manažér
Median $200K
Marketing
Median $300K
Manažér programov
Median $330K
Obchodný analytik
Median $33.5K
Dátový analytik
Median $157K
Právne
Median $275K

Právny poradca

Predaj
Median $100K
Manažér dátovej vedy
Median $620K
Administratívny asistent
Median $155K
Obchodný rozvoj
Median $130K
Informačný technológ (IT)
Median $230K
UX výskumník
Median $340K
Účtovník
$190K

Technický účtovník

Obchodné operácie
$349K
Manažér obchodných operácií
$267K
Copywriter
$246K
Ľudské zdroje
$126K
Marketingové operácie
$367K
Strojný inžinier
$295K
Operácie ľudských zdrojov
$402K
Manažér produktového dizajnu
$348K
Operácie príjmov
$266K
Predajný inžinier
$71.5K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$117K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

35%

ROK 1

30%

ROK 2

20%

ROK 3

15%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Airbnb podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 35% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.75% štvrťročne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (7.50% štvrťročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (5.00% štvrťročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (3.75% štvrťročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Airbnb predstavuje Softvérový inžinier at the G11 level s ročnou celkovou odmenou $836,108. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Airbnb je $301,000.

