Broad Institute
Broad Institute Platy

Platový rozsah Broad Institute sa pohybuje od $102,485 v celkovej kompenzácii ročne pre Projektový manažér na spodnom konci do $185,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Broad Institute. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $145K

Full-stack softvérový inžinier

Dátový vedec
Median $120K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $185K

Produktový manažér
Median $160K
Produktový dizajnér
$114K
Projektový manažér
$102K
FAQ

The highest paying role reported at Broad Institute is Manažér softvérového inžinierstva with a yearly total compensation of $185,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Broad Institute is $132,500.

