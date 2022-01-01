Adresár spoločností
Pinterest Platy

Platy Pinterest sa pohybujú od $16,080 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketingové operácie na spodnej hranici až po $1,154,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Pinterest. Posledná aktualizácia: 8/26/2025

$160K

Softvérový inžinier
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový vedec
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Manažér softvérového inžinierstva
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Produktový manažér
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Produktový dizajnér
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

UX dizajnér

Predaj
Median $204K

Správca účtov

Manažér technických programov
Median $265K
Dátový analytik
Median $300K
Finančný analytik
Median $152K
Projektový manažér
Median $156K
UX výskumník
Median $275K
Obchodné operácie
Median $213K
Obchodný analytik
Median $152K
Manažér dátovej vedy
Median $525K
Marketing
Median $261K
Manažér programov
Median $174K
Ľudské zdroje
Median $160K
Účtovník
$715K

Technický účtovník

Manažér obchodných operácií
$176K
Obchodný rozvoj
$157K
Šéf štábu
$211K
Korporátny rozvoj
$896K
Zákaznícky servis
$56.5K
Grafický dizajnér
$196K
Informačný technológ (IT)
$55.2K
Právne
$117K
Marketingové operácie
$16.1K
Manažér partnerov
$91.6K
Manažér produktového dizajnu
$249K
Nábor zamestnancov
$76.2K
Predajný inžinier
$219K
Celkové odmeny
$283K
Rizikový kapitalista
$159K
Harmonogram Vestingu

50%

ROK 1

33%

ROK 2

17%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Pinterest podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (12.50% štvrťročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.25% štvrťročne)

  • 17% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (4.25% štvrťročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Pinterest podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Pinterest podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

The highest paying role reported at Pinterest is Manažér softvérového inžinierstva at the M18 level with a yearly total compensation of $1,154,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Pinterest is $248,750.

