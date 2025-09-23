Adresár spoločností
Australian Government
Australian Government Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Australia v Australian Government dosahuje A$92.3K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Australian Government. Posledná aktualizácia: 9/23/2025

Mediánový balík
company icon
Australian Government
Full-Stack Software Engineer
Canberra, CT, Australia
Celkom za rok
A$92.3K
Úroveň
L3
Základný plat
A$92.3K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Australian Government?

A$249K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at Australian Government in Australia sits at a yearly total compensation of A$128,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Australian Government for the Softvérový inžinier role in Australia is A$94,896.

