Aflac
Aflac Platy

Platy Aflac sa pohybujú od $54,725 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Ľudské zdroje na spodnej hranici až po $302,504 pre Dátový vedec na hornej hranici.

$160K

Administratívny asistent
$60.3K
Dátový vedec
$303K
Ľudské zdroje
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Informačný technológ (IT)
$101K
Softvérový inžinier
$103K
Manažér softvérového inžinierstva
$156K
The highest paying role reported at Aflac is Dátový vedec at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $302,504. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aflac is $101,505.

