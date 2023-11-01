2degrees Platy

Adresár spoločností
Platy 2degrees sa pohybujú od $42,587 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $100,500 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 2degrees. Posledná aktualizácia: 9/7/2025

$160K

Dátový vedec
$42.6K
Informačný technológ (IT)
$94.3K
Produktový manažér
$100K

Softvérový inžinier
$80.2K
Často kladené otázky

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots 2degrees, ir Produktový manažér at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $100,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots 2degrees, ir $87,256.

