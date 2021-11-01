Каталог компаний
Travelers
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Travelers Зарплаты

Зарплата Travelers варьируется от $51,299 общей компенсации в год для Финансовый аналитик в нижнем диапазоне до $281,585 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Travelers. Последнее обновление: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Программный инженер
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $181K
Lead Software Engineer $271K

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Инженер данных

Продакшн-инженер

Дата-сайентист
Median $144K
Актуарий
Median $143K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Продукт-менеджер
Median $125K
Проектный менеджер
Median $155K
Андеррайтер
Median $121K
Продажи
Median $132K
Продукт-дизайнер
Median $96K
Бухгалтер
$86.6K
Бизнес-аналитик
$86.9K
Обслуживание клиентов
$84K
Операции обслуживания клиентов
$64.3K
Аналитик данных
$95.5K
Менеджер по анализу данных
$179K
Финансовый аналитик
$51.3K
Инженер-геолог
$79.6K
Графический дизайнер
$84.6K
Аналитик по кибербезопасности
$209K
Менеджер по разработке ПО
$282K
Архитектор решений
$261K

Архитектор данных

Менеджер технических программ
$129K
Венчурный капиталист
$98.5K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Travelers — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $281,585. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Travelers составляет $125,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Travelers не найдены

Похожие компании

  • Citi
  • Progressive
  • Morgan Stanley
  • JLL
  • CoStar Group
  • Все компании ➜

Другие ресурсы