CoStar Group Зарплаты

Зарплата CoStar Group варьируется от $60,000 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $241,200 для Технический менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников CoStar Group. Последнее обновление: 10/13/2025

$160K

Инженер-программист
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Сетевой инженер

DevOps-инженер

Специалист по данным
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Продуктовый дизайнер
Median $105K

UX-дизайнер

Продуктовый менеджер
Median $130K
Обслуживание клиентов
Median $60K
Маркетинг
Median $82K
Бизнес-аналитик
$197K
Развитие бизнеса
$134K
Аналитик данных
$144K
Финансовый аналитик
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Маркетинговые операции
$61.6K
Продажи
$149K
Менеджер по разработке ПО
Median $230K
Технический менеджер программ
$241K
Венчурный капиталист
$114K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В CoStar Group RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

El puesto mejor pagado reportado en CoStar Group es Технический менеджер программ at the Common Range Average level con una compensación total anual de $241,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CoStar Group es $132,000.

Другие ресурсы