Морган Стэнли Зарплаты

Зарплата Morgan Stanley варьируется от $21,750 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $399,990 для Инженер-аппаратчик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Морган Стэнли. Последнее обновление: 10/17/2025

Инженер-программист
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

Инвестиционный банкир
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Бизнес-аналитик
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Специалист по данным
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Количественный исследователь

Финансовый аналитик
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Продуктовый менеджер
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Менеджер по разработке ПО
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Менеджер проектов
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Бизнес-операции
Median $66.8K
Технический менеджер программ
Median $191K
Бухгалтер
Median $115K

Technical Accountant

Продажи
Median $150K
Архитектор решений
Median $265K

Data Architect

Управление персоналом
Median $160K
Юридический отдел
Median $187K
Венчурный капиталист
Median $120K

Ассоциат

Аналитик

Маркетинг
Median $120K
Административный помощник
$99.5K
Менеджер бизнес-операций
$296K
Развитие бизнеса
$92.5K
Обслуживание клиентов
$50.1K
Успех клиентов
$49.2K
Аналитик данных
$58.6K
Инженер-аппаратчик
$400K
Консультант по управлению
Median $60K
Маркетинговые операции
$63.5K
Менеджер продуктового дизайна
$129K
Менеджер программ
$196K
Рекрутер
$161K
Регуляторные вопросы
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
UX-исследователь
$99.5K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Morgan Stanley — Инженер-аппаратчик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $399,990. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Morgan Stanley составляет $128,175.

