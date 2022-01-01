Каталог компаний
Progressive
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Progressive Зарплаты

Зарплата Progressive варьируется от $43,215 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $206,000 для Дата-сайентист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Progressive. Последнее обновление: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Программный инженер
Associate Application Developer $91.6K
Application Developer $107K
Senior Application Developer $134K
Lead Application Developer $166K

Full-Stack разработчик

Аналитик данных
Median $80K
Дата-сайентист
Senior Data Scientist $140K
Lead Data Scientist $206K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
IT-специалист
Median $140K
Бизнес-аналитик
Median $100K
Эксперт по урегулированию убытков
$69.3K
Обслуживание клиентов
Median $54.5K
Маркетинг
$167K
Продажи
$43.2K
Менеджер по разработке ПО
$138K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Progressive — Дата-сайентист at the Lead Data Scientist level с годовой общей компенсацией $206,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Progressive составляет $120,363.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Progressive не найдены

Похожие компании

  • Kemper
  • Citi
  • Cushman & Wakefield
  • Travelers
  • SelectQuote
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/progressive/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.