StockX Зарплаты

Зарплата StockX варьируется от $85,570 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $472,625 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников StockX. Последнее обновление: 10/15/2025

$160K

Инженер-программист
Median $174K
Продуктовый менеджер
Median $165K
Менеджер по разработке ПО
Median $230K

Специалист по данным
$473K
Маркетинг
$106K
Продуктовый дизайнер
$85.6K
Технический менеджер программ
$169K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В StockX Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в StockX — Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $472,625. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в StockX составляет $169,150.

