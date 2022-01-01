Справочник компаний
Drizly Зарплаты

Диапазон зарплат Drizly варьируется от $132,660 в общей компенсации в год для Специалист по данным на нижнем конце до $351,750 для Руководитель отдела науки о данных на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Drizly. Последнее обновление: 8/18/2025

$160K

Инженер-программист
Median $170K
Менеджер по продукту
Median $225K
Руководитель отдела разработки
Median $261K

Руководитель отдела науки о данных
$352K
Специалист по данным
$133K
Операционный маркетинг
$246K
Дизайнер продукта
$162K
Продажи
$234K
FAQ

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Drizly هو Руководитель отдела науки о данных at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $351,750. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Drizly هو $229,413.

