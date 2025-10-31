Каталог компаний
StockX
  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

StockX Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in United States в StockX составляет $230K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах StockX. Последнее обновление: 10/31/2025

Медианный пакет
company icon
StockX
Senior Software Engineering Manager
Detroit, MI
Общая сумма в год
$230K
Уровень
Senior Software Engineering Manager
Оклад
$200K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$30K
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
12 Лет
Какие карьерные уровни в StockX?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В StockX Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в StockX in United States составляет $505,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в StockX для позиции Менеджер по разработке ПО in United States составляет $210,000.

Другие ресурсы