Каталог компаний
StockX
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Дата-сайентист

  • Все зарплаты Дата-сайентист

StockX Дата-сайентист Зарплаты

Средняя общая компенсация Дата-сайентист in United States в StockX составляет от $404K до $565K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах StockX. Последнее обновление: 10/31/2025

Средняя общая компенсация

$437K - $508K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$404K$437K$508K$565K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Дата-сайентист заявок в StockX чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В StockX Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Дата-сайентист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в StockX in United States составляет $565,250 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в StockX для позиции Дата-сайентист in United States составляет $403,750.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в StockX не найдены

Похожие компании

  • Drizly
  • The Mom Project
  • HomeLight
  • Thumbtack
  • OfferUp
  • Все компании ➜

Другие ресурсы